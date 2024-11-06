Шахтар приймає Янг Бойз у 4-му турі Ліги чемпіонів 2024/25. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Янг Бойз на "Футбол 24", стартує сьогодні, 6 листопада, о 19:45. Поєдинок прийме Фелтінс-Арена у Гельзенкірхені. Розсудить команди арбітр, який фіксував нічию "гірників" з Реалом – ізраїльтянин Орель Грінфельд.

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Де дивитися матч Шахтар – Янг Бойз? Гру в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Матч Шахтар – Янг Бойз прокоментують Владислав Шалота та Сергій Лук'яненко. О 18:55 розпочнеться аналітична студія MEGOGO, вона продовжиться у перерві та після фінального свистка. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Вадим Шевякін, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк та Олександр Головко.

Шахтар набрав лише одне очко в основному етапі ЛЧ, розписавши нічию з Болоньєю (0:0). У двох інших поєдинках "гірники" поступились Аталанті (0:3) та Арсеналу (0:1). Янг Бойз програв усі три стартові поєдинки проти Астон Вілли (0:3), Барселони (0:5) та Інтера (0:1).

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