Янг Бойз є однією з болючих тем для українського футболу. Причому виникла ця тема нетак вже й давно. У сезоні 2016/17 швейцарські "молоді хлопчики" вже зустрічались з Шахтарем у кваліфікації Ліги чемпіонів, програвши на виїзді – втім, у Берні вони перемогли в основний час, дотягнули до серії пенальті й вибили донеччан.

Шахтар – Янг Бойз: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Schachtar Donezk war 2016/17 Gegner der Young Boys in der Champions-League-Qualifikation und der klare Favorit. Aber den Bernern gelang nach dem 0:2 in Lwiw der grosse Wurf im Rückspiel.



Mehr dazu gibt's auf… pic.twitter.com/2njQggIyuS — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) November 4, 2024

Через рік на ці ж граблі наступило Динамо. Та ж кваліфікація ЛЧ, та ж тріумфальна домашка – а потім поразка й виліт через правило виїзного голу. Потім кияни зустрілись з Янг Бойз в групі ЛЄ, набравши чотири очки й таки знявши бернське прокляття з українського футболу (перемогли з рахунком 0:1). Сьогодні ж граємо не у столиці Швейцарії, а значить можна сподіватись на краще.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Шахтарем і Янг Бойз. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 2,02. На тріумф швейцарців фахівці дають 3,70.

Попередній сезон завершився для Янг Бойз чемпіонством, але нині все йде шкереберть. У швейцарській Суперлізі клуб тримається третім з кінця (10-м з 12-ти), відстаючи від топ-6 на сім очок. При цьому "жовто-чорні" мають від'ємну різницю м'ячів – у них 22 пропущених голи при 13 забитих. І це всього за 13 турів. На цьому відрізку вдалося здобути лише три перемоги – тільки дві команди вигравали рідше.

У Лізі чемпіонів теж все дуже сумно. Янг Бойз програв усі три матчі із сумарним рахунком 0:9. За очікуваними пропущеними голами швейцарці треті з кінця, за очікуваними забитими – другі (теж з кінця). Команда зустрілась з Астон Віллою, Барселоною та Інтером, тож нічому дивуватись, однак у чемпіонаті вона ж не краща!

Прикро, але за очікуваними забитими голами в ЛЧ є тільки одна слабша команда. Це – наш Шахтар з двома влучаннями у площину воріт. Взагалі, у розширеній статистиці донеччани та бернці завжди тримаються неподалік, а різниця в цифрах несуттєва.

Тим не менш, український колектив агресивніший як у на м'ячі, так і без нього. Чого тільки коштує матч на Емірейтс, де "гірники" тиснули високим пресингом і намагались працювати першим номером. Янг Бойз іноді може зіграти так у чемпіонаті, але здебільшого віддає ініціативу, сідає в блок і контратакує через фланги. Це нагадує середняків УПЛ – однак згадайте, скільки Шахтар з ними намучився у поточному сезоні...

Недооцінювати альпійців точно не слід. Нещодавно вони забили Базелю три голи й перемогли, а з Інтером "жовто-чорні" мали рівність за ударами – хоча за гостротою "нерадзуррі" серйозно переважали. Дотиснути Янг Бойз вдалося аж на 90+3-й хвилині.

Втім, останні матчі Шахтаря дають велику надію на успіх. Так, донеччани не тріумфували в Класичному, однак до 60-ї хвилини вели гру – і ще хвилин 20-25 впевнено захищались у меншості. У Кубку резервісти спокійно розправились із міцною Зорею, а основа в чемпіонаті без проблем прибила Чорноморець.

Перед цим пригадується кілька розгромів. Дуже потужну форму набрали Судаков, Бондаренко і Зубков, а Марлон в останніх поєдинках круто розкрився на позиції опорника. Звісно, якщо вдаватись у деталі, то мінусів знайдемо немало – але в цілому Шахтар подобається.

Лячно тільки за стандарти та кроси, адже "гірники" вкрай слабко захищаються в таких ситуаціях. Достатньо згадати пропущені голи від Аталанти (перший і третій) та від Арсенала. Декілька разів із подібних епізодів могло забивати Динамо, і навіть Чорноморець знайшов чим поживитись. Ця вразливість – головна для Шахтаря проти будь-якого суперника.

А от можлива відмова Янг Бойз від пресингу здорово лягла б в особливості футболу Маріно Пушіча. "Помаранчево-чорні" дуже неоднозначні під тиском. Вони самі виманюють суперника у високий пресинг, адже класно комбінують та вириваються на простір – втім, на три хороших білд-апи завжди знайдеться один грубий привоз.

Швейцарці сьогодні можуть і додати в агресії, адже в суперниках не Інтер чи Барса. Втім, навряд чи вони запропонують щось, до чого Шахтар виявився б неготовим. За кадровим потенціалом Янг Бойз не сильніший, а склад бернців дешевший за склад донеччан на 100 млн євро. Саме тому фаворитам вважається український клуб.

Тріумфувати важливо не тільки з міркувань престижу, але й через необхідність набирати очки. У Шахтаря залишається не так багато варіантів, аби прорватись в раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Заведено вважати, що для проходу в топ-24 необхідно взяти 9 балів – один у донеччан вже є, але із суперників співставного рівня залишаються тільки Янг Бойз, Брест і ПСВ.

Звісно, французи та нідерландці набрали дуже потужну форму. Зараз здається, що шансів на євровесну майже немає – але ж минуло тільки три тури! Розклади у січні можуть дуже сильно здивувати, а тому здаватись зарано. Інакше навіщо виходити в ЛЧ?

Кадрова ситуація

Донеччани не мають проблем із заявкою. До Німеччини команда вирушила оптимальним складом. Янг Бойз таким же станом похизуватись не здатний.

У лазареті швейцарців перебувають центрбеки Пфайффер, Камара і Зукру, а також усі ліві фулбеки – Хаджам і Конте. До того ж лікуються правий захисник Янкто та опорник Чайва. Реально основним був тільки Хаджам, однак команда Жоеля Маньєна відчутно просіла в глибині складу.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Янг Бойз

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду – Сікан

Янг Бойз: фон Балльмоос – Блюм, Лаупер, Беніто, Атекаме – Лакоми, Угрініч – Вірджініус, Імері, Монтейро – Ганвула

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