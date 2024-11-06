Шахтар обіграв Янг Бойз (2:1) в рамках 4-го раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Обидві команди до цього матчу не забивали голів у Лізі чемпіонів, але змогли це зробити сьогодні. Першими пропустили українці. Артем Бондаренко привіз необачним пасом, Різник не зміг зреагувати – суперник зловив на протиході.

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"Гірники" оговталися доволі швидко. Через 4 хвилини Кевін кинув у розріз, Судаков покотив Зубкову фактично на порожні ворота. А вже на 41 хвилині після багатоходової комбінації Георгій відзначився й сам. У другому таймі Шахтар і Янг Бойз створили чимало моментів, але більше голів не було.