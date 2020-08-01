toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Вольфсбург: Тете оцінив шанси "гірників" пробитися у чвертьфінал Ліги Європи

06:30 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Тете оцінив шанси "гірників" пробитися у чвертьфінал Ліги Європи
Тете / фото: ФК Шахтар

Вінгер донецького Шахтаря Тете поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

"Ми дуже багато працюємо після закінчення чемпіонату, і я думаю, що команда підготовлена ​​до поєдинку з Вольфсбургом. У нас ще є кілька днів, щоб ще краще підійти до цієї зустрічі. Сподіваюся, ми будемо на високому рівні.

Шахтар – Вольфсбург: Гласнер озвучив головну ціль перед протистоянням у Лізі Європи

Має бути дуже складна гра. Вольфсбург також дуже сильний і компетентний. Перший матч в Німеччині дався нам дуже непросто. У будь-якому випадку, як я і сказав, ми підготовлені і постараємося провести гідний поєдинок. Футбол є футбол. Можливо, це (раніше завершення Бундесліги. – прим.) і перевага для них, але ми ні в якому разі не повинні про це думати. А повинні працювати, сконцентруватися лише на своїй команді і пройти в 1/4 фіналу", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург запланований на 5 серпня у Києві на НСК Олімпійський. Перший поєдинок "гірники" виграли з рахунком 2:1.

Вольфсбург провів спаринг з Лейпцигом перед виїздом в Україну – у "вовків" є дуже проблемна позиція

blog_ava
Роналду зробив собі розкішний подарунок на честь перемоги Ювентуса у Серії А
31 липня
9646
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Тете Шахтар - Вольфсбург
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
47
хв
Арсенал
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук