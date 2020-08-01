Шахтар – Вольфсбург: Тете оцінив шанси "гірників" пробитися у чвертьфінал Ліги Європи

"Ми дуже багато працюємо після закінчення чемпіонату, і я думаю, що команда підготовлена ​​до поєдинку з Вольфсбургом. У нас ще є кілька днів, щоб ще краще підійти до цієї зустрічі. Сподіваюся, ми будемо на високому рівні.

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Має бути дуже складна гра. Вольфсбург також дуже сильний і компетентний. Перший матч в Німеччині дався нам дуже непросто. У будь-якому випадку, як я і сказав, ми підготовлені і постараємося провести гідний поєдинок. Футбол є футбол. Можливо, це (раніше завершення Бундесліги. – прим.) і перевага для них, але ми ні в якому разі не повинні про це думати. А повинні працювати, сконцентруватися лише на своїй команді і пройти в 1/4 фіналу", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург запланований на 5 серпня у Києві на НСК Олімпійський. Перший поєдинок "гірники" виграли з рахунком 2:1.

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