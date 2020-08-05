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Шахтар – Вольфсбург: Соломон відзначив свою роль у важливій перемозі "гірників" у Лізі Європи

5 серпня 23:18 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Соломон відзначив свою роль у важливій перемозі "гірників" у Лізі Європи
Манор Соломон / Фото ФК Шахтар

Ізраїльський півзахисник Шахтаря Манор Соломон назвав ціль "гірників" у ЛЄ після погрому Вольфсбурга (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

"Ще невідомо, з ким ми будемо грати, і ми не вивчали ці команди. Ми віддамо максимум, щоб дійти до фіналу. І віримо в себе.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я не знаю, чи є я певним джокером для команди. Завжди, коли я виходжу на поле, я прагну забивати голи та віддавати асисти. Мені це вдавалося і у Лізі чемпіонів, і у Лізі Європи. Сподіваюся, що так триватиме і надалі", – сказав хавбек на пресс-конференції після матчу з Вольфсбургом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи на донецьку команду очікуватиме переможець пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини

Джерело: Футбол 24
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Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи
5 серпня
25405
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Вольфсбург Манор Манор Соломон
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