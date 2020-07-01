Шахтар – Вольфсбург: місце проведення вирішального поєдинку 1/8 фіналу ЛЄ визначиться наступного тижня

УЄФА повинен визначити місце проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Вольфсбургом напередодні чи в день проведення жеребкування чвертьфіналів та півфіналів.

За інформацією Футбол 24, це має відбутися 9-10 липня.

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Як відомо, 10 липня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи, які будуть зіграні в Німеччині у серпні. Фінал турніру запланований на 21 серпня в німецькому Кельні.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Шахтар на виїзді переміг Вольфсбург 2:1, після чого розпочалася затяжна пауза через пандемію коронавірусу.

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