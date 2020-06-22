Шахтар – Вольфсбург: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи може відбутись в Україні

Генеральний секретар і віце-президент УАФ Юрій Запісоцький вважає, що крапку у справі місця проведення єврокубкового поєдинку "гірників" ставити ще рано.

"Відповідно до плану, який існує станом на сьогодні, матч все-таки відбудеться в Україні, як це і повинно було бути.

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А чвертьфінали і півфінали пройдуть в один етап з можливістю додаткових таймів і серії пенальті в країні, яка визначена – це Німеччина. У цій країні є низка стадіонів та міст, які прийматимуть "фінал восьми", – сказав Запісоцький у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що вищезгаданий поєдинок пройде у Німеччині. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру також підтвердив цю інформацію, висловивши невдоволення даним фактом. Натомість генеральний директор "помаранчево-чорних" Сергій Палкін зазначив, що питання ще не вирішене на 100%.

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