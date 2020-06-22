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Шахтар – Вольфсбург: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи може відбутись в Україні

10:44 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи може відбутись в Україні
Шахтар – Вольфсбург / ФК Шахтар

Генеральний секретар і віце-президент УАФ Юрій Запісоцький вважає, що крапку у справі місця проведення єврокубкового поєдинку "гірників" ставити ще рано. 

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

"Відповідно до плану, який існує станом на сьогодні, матч все-таки відбудеться в Україні, як це і повинно було бути.

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А чвертьфінали і півфінали пройдуть в один етап з можливістю додаткових таймів і серії пенальті в країні, яка визначена – це Німеччина. У цій країні є низка стадіонів та міст, які прийматимуть "фінал восьми", – сказав Запісоцький у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що вищезгаданий поєдинок пройде у Німеччині. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру також підтвердив цю інформацію, висловивши невдоволення даним фактом. Натомість генеральний директор "помаранчево-чорних" Сергій Палкін зазначив, що питання ще не вирішене на 100%.

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