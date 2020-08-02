Шахтар – Вольфсбург: Маркос Антоніо зробив амбітну обіцянку перед матчем Ліги Європи

"Розуміємо, наскільки складний матч на нас чекає. Проте ми довго готувалися до цього дня, продемонструємо свій найкращий футбол, і спробуємо вийти до наступного раунду турніру.

Каштру помітив один недолік у грі Шахтаря проти Вереса – вже за тиждень доведеться приймати Вольфсбург

Добре пам’ятаю перший поєдинок з Вольфсбургом»у Німеччині, коли мені вдалося забити переможний гол. Сподіваюсь, він допоможе Шахтарю на шляху до 1/4 фіналу Ліги Європи. Зараз вивчаємо сильні та слабкі сторони суперника. 5 серпня ми будемо максимально зосередженими, аби пройти далі", – поділився Антоніо у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

До слова, в першому поєдинку саме "гірники" святкували перемогу 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

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