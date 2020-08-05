Шахтар – Вольфсбург: Левченко назвав чинник, який може завадити "гірникам" у матчі Ліги Європи

"Звичайно, успіх "гірників" в першому поєдинку викликає повагу. Однак, рахунок слизький. Якщо Вольфсбург заб'є гол першим, та ще й рано, картина протистояння зміниться. До того ж, зустріч буде проходити без глядачів, і це мінус для Шахтаря.

Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Мала кількість вболівальників на трибунах або їхня відсутність, завжди була великим розчаруванням для футболістів, але зараз вони стали до такого звикати. Тому, за атмосферою це буде штучна гра, більше товариський матч.

"Гірники" завершили чемпіонат на мажорній ноті і дали відпочити основним футболістам. Вважаю, що це може зіграти злий жарт з Шахтарем. Після відпочинку хлопці взяли участь у двох спарингах, але це не те. На сто відсотків такі матчі не дають гравцям можливість знову відчути гру. Тому, я побоююся за стан "гірників", яким надали занадто багато відпочинку.

Що стосується Вольфсбурга, матчі якого я дивився, то він після карантину не демонстрував феєричного футболу. Це не та команда, яку потрібно боятися. Упевнений, Шахтар суперника якраз і не боїться, але поважає. Немає сумнівів, що Вольфсбург буде битися до кінця. У цій команді непогано себе проявляв Вегхорст. Цей високорослий форвард здатний створити проблеми Шахтарю", – поділився Левченко в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться вже сьогодні, 5 серпня, початок о 19:55.

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