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Шахтар – Вольфсбург: Каштру оцінив шанси "гірників" на вихід до наступної стадії Ліги Європи

15:13 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Каштру оцінив шанси "гірників" на вихід до наступної стадії Ліги Європи
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

"Усі говорили, що ми не маємо жодної переваги над Бенфікою, тому що проводили зимові збори, а наш суперник грав у чемпіонаті. Говорили, що ми не зможемо підготуватися до цього протистояння, адже в нас навіть не було міцних опонентів у контрольних зустрічах. Проте в підсумку ми підійшли до матчів Ліги Європи в гарних кондиціях.

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Тому зараз передбачити те, як розвиватиметься майбутня гра з Вольфсбургом, неможливо. Ми навіть не знаємо місця, де вона відбудеться. Тут багато запитань. УЄФА може призначити гру в Німеччині, і я вважаю, що це неправильно.

Якщо ми вже проводили перший матч на полі Вольфсбурга, то не повинні летіти до них і на другий поєдинок. Якщо ми можемо грати в Києві, в Україні матчі чемпіонату, отже, є всі умови для того, аби Вольфсбург прилетів сюди й зустрівся з нами тут. Але в кожному разі ми зараз нічого не знаємо щодо місця проведення другої гри.

Гадаю, в жодної з команд немає переваг. З одного боку, суперник закінчує сезон зараз і матиме більше часу на підготовку, проте з іншого ми завершуємо чемпіонат за два з половиною тижні до матчів Ліги Європи, і це може бути ще більшою перевагою для нас", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Вольфсбург (2:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся у Німеччині.

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Теги
Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Луїш Луїш Каштру Вольфсбург - Шахтар Шахтар Шахтар
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