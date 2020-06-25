Шахтар – Вольфсбург: Каштру оцінив шанси "гірників" на вихід до наступної стадії Ліги Європи

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

"Усі говорили, що ми не маємо жодної переваги над Бенфікою, тому що проводили зимові збори, а наш суперник грав у чемпіонаті. Говорили, що ми не зможемо підготуватися до цього протистояння, адже в нас навіть не було міцних опонентів у контрольних зустрічах. Проте в підсумку ми підійшли до матчів Ліги Європи в гарних кондиціях.

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Тому зараз передбачити те, як розвиватиметься майбутня гра з Вольфсбургом, неможливо. Ми навіть не знаємо місця, де вона відбудеться. Тут багато запитань. УЄФА може призначити гру в Німеччині, і я вважаю, що це неправильно.

Якщо ми вже проводили перший матч на полі Вольфсбурга, то не повинні летіти до них і на другий поєдинок. Якщо ми можемо грати в Києві, в Україні матчі чемпіонату, отже, є всі умови для того, аби Вольфсбург прилетів сюди й зустрівся з нами тут. Але в кожному разі ми зараз нічого не знаємо щодо місця проведення другої гри.

Гадаю, в жодної з команд немає переваг. З одного боку, суперник закінчує сезон зараз і матиме більше часу на підготовку, проте з іншого ми завершуємо чемпіонат за два з половиною тижні до матчів Ліги Європи, і це може бути ще більшою перевагою для нас", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Вольфсбург (2:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся у Німеччині.

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