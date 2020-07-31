Шахтар – Вольфсбург: Гласнер озвучив головну ціль перед протистоянням у Лізі Європи

"Виступом команди дуже задоволений. Ми добре себе проявили після 5-ти днів тренувань, і не лише через результат.

Каштру помітив один недолік у грі Шахтаря проти Вереса – вже за тиждень доведеться приймати Вольфсбург

Футболісти відмінно себе показали, попри те, що не все пройшло ідеально. Було важливо перевірити форму гравців. Усе минуло так, як ми хотіли. Тепер наш погляд спрямований тільки вперед. Шість днів, що залишились, проведемо готуючись до Шахтаря так, щоб підійти до зустрічі трохи свіжішими", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург запланований на 5 серпня.

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