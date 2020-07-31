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Шахтар – Вольфсбург: Гласнер озвучив головну ціль перед протистоянням у Лізі Європи

11:45 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Гласнер озвучив головну ціль перед протистоянням у Лізі Європи
Олівер Гласнер / Sportpressefoto

Керманич німецького Вольфсбурга Олівер Гласнер поділився думками після контрольного матчу проти РБ Лейпциг (1:1). За тиждень "вовки" зіграють із донецьким Шахтарем у Лізі Європи.

 

"Виступом команди дуже задоволений. Ми добре себе проявили після 5-ти днів тренувань, і не лише через результат.

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Футболісти відмінно себе показали, попри те, що не все пройшло ідеально. Було важливо перевірити форму гравців. Усе минуло так, як ми хотіли. Тепер наш погляд спрямований тільки вперед. Шість днів, що залишились, проведемо готуючись до Шахтаря так, щоб підійти до зустрічі трохи свіжішими", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург запланований на 5 серпня.

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Теги
Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Олівер Олівер Гласнер Шахтар - Вольфсбург
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