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Шахтар – Вольфсбург: Гласнер має претензії до арбітра після вильоту команди з Ліги Європи

5 серпня 23:59 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Гласнер має претензії до арбітра після вильоту команди з Ліги Європи
Олівер Гласнер / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу ЛЄ проти Шахтаря (0:3).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

"Спочатку я хотів би привітати Шахтар з виходом у чвертьфінал Ліги Європи. В обох матчах, які ми провели, Шахтар був кращим і швидшим. Ми в цій грі намагалися випробувати всі комбінації, які планували, але, тим не менш, не могли відкрити рахунок. У нас було кілька хороших моментів, які потрібно було використовувати. Це і момент зі скасованим пенальті, і гра в більшості протягом деякого часу. Але під кінець гри Шахтар проявив себе з найкращого боку. Тому, в цілому, це заслужена перемога господарів.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вилучення? Ситуація біля воріт Шахтаря, на моє глибоке переконання, заслуговувала на пенальті. Що стосується карток Брукса, то перша була відповідна до правил – я з нею згоден. Друга жовта була спірною, ця була гра в м'яч. Мені потрібно ще подивитися повтор цього епізоду, але суддя прийняв таке рішення. Нам потрібно було реалізовувати свою перевагу, яку ми отримали після вилучення Хочолави", – цитує Гласнера terrikon.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи донецька команда очікуватиме на переможця пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини

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Ліга Європи Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Олівер Олівер Гласнер Шахтар - Вольфсбург
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