Шахтар – Вольфсбург: Гласнер має претензії до арбітра після вильоту команди з Ліги Європи

"Спочатку я хотів би привітати Шахтар з виходом у чвертьфінал Ліги Європи. В обох матчах, які ми провели, Шахтар був кращим і швидшим. Ми в цій грі намагалися випробувати всі комбінації, які планували, але, тим не менш, не могли відкрити рахунок. У нас було кілька хороших моментів, які потрібно було використовувати. Це і момент зі скасованим пенальті, і гра в більшості протягом деякого часу. Але під кінець гри Шахтар проявив себе з найкращого боку. Тому, в цілому, це заслужена перемога господарів.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вилучення? Ситуація біля воріт Шахтаря, на моє глибоке переконання, заслуговувала на пенальті. Що стосується карток Брукса, то перша була відповідна до правил – я з нею згоден. Друга жовта була спірною, ця була гра в м'яч. Мені потрібно ще подивитися повтор цього епізоду, але суддя прийняв таке рішення. Нам потрібно було реалізовувати свою перевагу, яку ми отримали після вилучення Хочолави", – цитує Гласнера terrikon.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи донецька команда очікуватиме на переможця пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини