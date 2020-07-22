Шахтар – Вольфсбург: "гірники" розпочали підготовку до матчу Ліги Європи – Коваленко знову в обоймі

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко повернувся до тренувань у загальній групі донецького Шахтаря.

Вранці 22 липня донеччани провели тренувальне заняття в Святошині. Таким чином, стартувала підготовка Шахтаря до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Вольфсбургом, повідомляє прес-служба клубу.

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Після невеликої відпустки до роботи повернулися Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрік і Тайсон. Віктор Коваленко відновився після травми і займається в загальній групі. Індивідуальні навантаження у Євгена Коноплянки, Манора Соломона і Ісмаїлі.

Нагадаємо, Шахтар запланував прийняти Вольфсбург у Києві на НСК Олімпійський. Зустріч відбудеться 5 серпня. У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи "гірники" обіграли "вовків" на виїзді з рахунком 2:1.

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