toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Вольфсбург: чемпіони України розкрили кадрову ситуацію після відкритого тренування

14:29 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: чемпіони України розкрили кадрову ситуацію після відкритого тренування
Відкрите тренування Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар провів відкрите тренування напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

Шахтар провів відкрите тренування на своїй базі Святошин за суворого дотримання всіх норм і медичних приписів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар – Вольфсбург: лідер "вовків" шокований проведенням матчу Ліги Європи в Україні

Зазначається, що усі гравці, які заявлені на Лігу , окрім Ісмаїлі, тренувались без обмежень у загальній групі. Після заняття гравці, тренери та персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ підопічні Каштру на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

blog_ava
Троє лідерів Динамо пропустили тренування через травми
08:25
4629
Теги
Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Шахтар - Вольфсбург
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар може віддати Мудрика у Десну, – Циганик
    Україна — 08:002928 Шахтар може віддати Мудрика у Десну, – Циганик
2
дн
:
5
год
:
20
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук