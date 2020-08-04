Шахтар – Вольфсбург: чемпіони України розкрили кадрову ситуацію після відкритого тренування

Шахтар провів відкрите тренування на своїй базі Святошин за суворого дотримання всіх норм і медичних приписів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар – Вольфсбург: лідер "вовків" шокований проведенням матчу Ліги Європи в Україні

Зазначається, що усі гравці, які заявлені на Лігу , окрім Ісмаїлі, тренувались без обмежень у загальній групі. Після заняття гравці, тренери та персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ підопічні Каштру на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

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