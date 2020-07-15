Шахтар – Верес: Вірт прокоментував майбутній спаринг з "гірниками"

Головний тренер рівненської команди Юрій Вірт розповів про деталі переговорного процесу щодо товариського матчу з підопічними Каштру.

"Про можливість проведення цієї гри я домовлявся особисто з Даріо Срною. Шахтар запропонував нам такий варіант і відмовлятися від подібної можливості – гріх.

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Переговори тривали досить довго. Тому що перед цим поєдинком наша команда буде змушена знову пройти медичне тестування. Буквально сьогодні ми погодили всі деталі", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, "гірники" перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга проведуть товариський поєдинок з рівненською командою. Зустріч відбудеться 30 липня у Києві на НСК Олімпійський.

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