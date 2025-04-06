Шахтар здобув впевнену перемогу над Вересом у матчі 23-го туру УПЛ (3:0). Відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок був відкритий у другому таймі після того, як Харатін не зумів перехопити поперечну передачу Бондаренка, і Кевін, перебуваючи на відстані близько 10 метрів від воріт, без жодних труднощів розстріляв їх.

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Під завісу матчу Шахтар забив ще два голи. Спочатку Вінісіус обіграв суперника на правому фланзі і, виконавши точний простріл, дозволив Судакову другим дотиком пробити у кут воріт. А через кілька хвилин, після розіграшу кутового, Вінісіус знову прострілив з правого флангу, і Траоре замкнув передачу на дальній стійці, встановивши остаточний рахунок. Впевнена перемога Шахтаря!

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