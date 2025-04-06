У неділю, 6 квітня, у 23-му турі чемпіонату України Шахтар прийматиме Верес. Стартові склади команд та посилання на трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Верес розпочнеться о 18:00. Гра відбудеться у Києві на арені Лівий Берег. Наживо зустріч можна подивитись на каналі УПЛ ТБ, а відслідковувати головні події матчу – на Футбол 24.

Шахтар – Верес: анонс матчу УПЛ

У минулому турі Шахтар здолав Оболонь з рахунком 2:0, тоді як Верес розписав безгольову нічию з Інгульцем. Наразі "гірники" посідають третє місце в таблиці УПЛ, поступаючись Динамо 10 очками та маючи матч у запасі. Верес із 29 очками посідає восьму сходинку.

Нагадаємо, у першому колі команда Маріно Пушіча зіграла внічию 1:1 проти рівнян.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Марлон, Судаков, Кевін, Азаров, Тобіас, Грам, Еліас, Бондаренко, Матвієнко (к.), Аліссон.

Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кльоц, Харатін, Луан, Дахновський, Степанюк (к.), Гайдучик.

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