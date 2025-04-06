Шахтар обіграв Верес у матчі 23-го туру УПЛ, який відбувся 6 квітня 2025 року. Результат та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Після перемог Олександрії та Динамо Шахтар також був зобов'язаний обіграти міцний Верес, аби не відстати від лідерів. Маріно Пушіч випустив на гру одразу 7 легіонерів – до бразильців Кауана Еліаса, Кевіна, Аліссона, Марлона Гомеса та Вінісіуса Тобіаса приєднались Азаров та Грам.

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"Гірники" очікувано захопили контроль над грою, але Верес нав'язував боротьбу. Гравці обох команд не цурались ударів здалеку. Так, спроба Дахновського пробити з лету пролетіла над поперечкою, а Судаков мав аж два неточних шанси – і це на 14-ту хвилину гри! Після цього класно пробив Кауан Еліас з льоту – м'яч пролетів поруч зі стійкою, але зачепив когось із суперників.

Верес ледь не покарав Шахтар на 23-й хвилині. Різник по-піжонськи обіграв одразу двох гравців рівненців, але віддав прямо в ноги Харатіну. Ігор одразу пробив, але м'яч пролетів трохи над поперечиною. Момент мав Дахновський після навісу Луана, але удар головою вийшов неточним. Гол у власні ворота ледь не "привіз" Гончаренко, який необачно віддавав передачу на воротаря – Кауан Еліас прочитав її, але перехопити м'яч так і не вдалось.

Через кілька хвилин Еліас пробив після передачі Кевіна з лінії штрафного, але м'яч прилетів прямо в руки Кожухарю. Верес відповів класним дальнім ударом Кльоца, але Різник парирував постріл у нижній кут. В підсумку, перший тайм завершився цікавими нулями на табло.

На старті другої половини Судаков та Кевін ледь не створили гол. Георгій знайшов вінгера пасом у штрафному, а той спробував закинути м'яч у дальній верхній кут – снаряд опустився на сітку воріт. Марлон Гомес закинув м'яч на Еліаса, а нападника збив Кожухарь, вибивши снаряд з-під ніг. Арбітр не призначив 11-метровий. Шахтар продовжував тиснути: тепер воротар Вереса відбив потужний удар Азарова здалеку. Рівненці відповіли контратакою, але удар Дахновського полетів в аут.

А на 59-й хвилині Шахтар нарешті забив. Гайдучик відпустив м'яч за межі поля на власній половині. "Гірники" швидко ввели м'яч у гру, Судаков класним розрізним пасом знайшов вільного Бондаренка на правому краю штрафного та віддав у центр. Захисник у підкаті не зумів перервати, снаряд долетів до Кевіна. Кожухарь вибіг з воріт, але Кевін встиг пробити повз нього – 1:0!

Верес ледь не відповів своїм голом. Класна комбінація за участі Дахновського та Степанюка, Руслан потужно пробив, але Матвієнко головою заблокував удар. На 80-й хвилині поле покинув Кевін – лікарі показали, що гравцю необхідна заміна через пошкодження. А на 86-й хвилині Судаков подвоїв перевагу Шахтаря. Вінісіус Тобіас на місці обіграв захисника та прострілив з правого флангу, а Георгій першим дотиком зупинив м'яч, а другим направив його у кут воріт – 2:0!

Під кінець зустрічі "гірники" оформили розгром. Розіграш кутового на правому фланзі, несподівана передача на Тобіаса на кут штрафного, а бразилець звідти прострілив на дальню стійку, де не змогли стримати Траоре – 3:0!

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