Шахтар приймає Верес у матчі 17-го туру УПЛ. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Верес відбудеться сьогодні, 8-го грудня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO. Стежити за текстовою трансляцією можна на сайті "Футбол 24".

Шахтар – Верес: анонс матчу УПЛ

Донеччани реально можуть завершити першу половину сезону за межами топ-3 турнірної таблиці. Сьогодні необхідно перемагати, щоб мати кращі шанси повернутися в чемпіонські перегони весною. У Вереса своє завдання – не вилетіти. Наразі рівняни тримаються у зоні плей-офф за збереження місця в еліті, але Зоря відстає лише на один пункт.

Шахтар – Верес: стартові склади на матч УПЛ:

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров – Бондаренко, Криськів, Судаков – Зубков, Сікан, Невертон

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кучеров – Дахновський, Шарай, Кухарчук – Гайдучик