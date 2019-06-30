Шахтар – ЦСКА: де дивитись контрольний матч чемпіона України

Донецький Шахтар зіграє проти софійського ЦСКА другий спаринг на зборах у Німеччині. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Донеччани зіграють із "армійцями" Софії у неділю, 30 червня. Початок поєдинку – о 12:00 за київським часом. Це другий матч підопічних Луїша Каштру на зборах у Німеччині. У першому поєдинку вони розгромили чемпіона Болгарії Лудогорець (3:0).

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Поєдинок Шахтар – ЦСКА онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 11:55. Також онлайн-відеотрансляція поєдинку буде доступна на офіційному сайті "гірників".

До слова, відразу після матчу Шахтар повернеться на батьківщину, , а 3 липня вирушить на збір до Австрії.

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