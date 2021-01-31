"Це фантастичний контрольний матч для Шахтаря. Белградська команда в 19 матчах цього сезону жодного разу не програла (17 перемог і 2 нічиї). Вони впевнено лідирують в чемпіонаті Сербії. Різниця забитих-пропущених у Црвени Звезди 51:7! Вони на 9 очок випереджають другий Партизан і на 11 балів Войводіну. Щодо чемпіонства там немає питань.

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Чому Црвена Звезда так добре грає? У них, на подив для мене, дуже багато сильних і якісних іноземців. У них грають Бакайоко, який був в Інтері, Фалчінеллі з Болоньї, півзахисник збірної Габону Канга, гравець збірної Кот-д'Івуару Саного, захисник збірної Австралії Дегенек. У них розкішний, просто фантастичний підбір гравців.

Шахтар зробив правильний вибір спаринг-партнера. На мій погляд, Црвена Звезда сильніша за багатьох провідних європейських середняків. У цьому матчі, мені здається, Шахтар експериментувати не буде. Вони не будуть грати по тайму різними складами з таким суперником. Шахтар вже в стані більшу частину матчу грати основними футболістами, тому що вже кінець січня. Каштру хвилин 60-70 вже може грати тими хлопцями, яким треба виступати в єврокубках.

Спаринг на нас чекає розкішний. Црвена Звезда контрольні матчі грає по тайму різними складами. Тому багато чого буде залежати від складів. Але, якщо команди гратимуть основами, ми побачимо розкішний, фантастичний матч з багатьма тактичними моментами і якісною грою", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, спаринг відбудеться сьогодні, 31 січня, о 16:00.

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