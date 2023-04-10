"Проти Металіста справді вийшла дуже важка гра. Можливо, десь поле не дозволяло нам грати в той футбол, у який ми хочемо. Також розуміємо, що Шахтар – це такий подразник для всіх команд: у матчах з нами кожен суперник має неймовірно велику мотивацію відібрати в нас очки, тому зараз прохідних ігор не залишилося.

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Вважаю, результат закономірний і наша перемога заслужена. Так, змусили трохи понервувати наших уболівальників, але слід розуміти, що бувають і такі матчі, де перемоги не даються просто. Є тільки один варіант – більше тренуватися і мати вищий рівень концентрації. Сподіваюся, що тоді все буде добре з реалізацією гольових моментів.

Звісно ж, усі розуміють, яка на нас відповідальність і що попереду на нас чекають 11 фіналів. Йдемо крок за кроком, від матчу до матчу – усе в наших руках та ногах", – цитує Бондаренка офіційний сайт Шахтаря.

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