Шахтар – це Феррарі, а Марлос – оновлений форсований двигун, – експерт

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі розповів, чому Десні не вдалось відібрати очки у Шахтаря у матчі 25-го туру чемпіонату України.

"Їм (Десні – прим.) дуже потрібні були очки. В глибині душі вони мріяли взяти хоча б один бал, розуміючи, що у Шахтаря не буде достатньої мотивації.

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Вони будували гру на швидких контратаках і швидких виходах з оборони. Щось виходило, в якихось моментах не пощастило, але команда прагне грати на рівних з донецьким Шахтарем і київським Динамо. Це заслуговує на велику повагу. В цілому, прогрес команди очевидний.

У цій грі Шахтар був сильнішим. Шахтар сьогодні – це Феррарі, а Марлос – оновлений форсований двигун. Марлос став богом відбору. Подивіться, скільки він здійснював відборів в іграх проти Динамо і Десни. Це приголомшливий результат", – сказав Метревелі в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, у матчі 25-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський здолав Десну з рахунком 3:2, дублем відзначився Марлос.

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