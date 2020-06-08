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Шахтар – це Феррарі, а Марлос – оновлений форсований двигун, – експерт

17:44 130 Читать на русском
Шахтар – це Феррарі, а Марлос – оновлений форсований двигун, – експерт
Марлос / ФК Шахтар

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі розповів, чому Десні не вдалось відібрати очки у Шахтаря у матчі 25-го туру чемпіонату України.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Пилип Будківський 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Пилип Будківський

"Їм (Десні – прим.) дуже потрібні були очки. В глибині душі вони мріяли взяти хоча б один бал, розуміючи, що у Шахтаря не буде достатньої мотивації.

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Вони будували гру на швидких контратаках і швидких виходах з оборони. Щось виходило, в якихось моментах не пощастило, але команда прагне грати на рівних з донецьким Шахтарем і київським Динамо. Це заслуговує на велику повагу. В цілому, прогрес команди очевидний.

У цій грі Шахтар був сильнішим. Шахтар сьогодні – це Феррарі, а Марлос – оновлений форсований двигун. Марлос став богом відбору. Подивіться, скільки він здійснював відборів в іграх проти Динамо і Десни. Це приголомшливий результат", – сказав Метревелі в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, у матчі 25-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський здолав Десну з рахунком 3:2, дублем відзначився Марлос.

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Михайло Метревелі Шахтар - Десна Марлос Марлос Шахтар Шахтар Десна Десна Відеоновини
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