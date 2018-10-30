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Шахтар – топ, Динамо – ні – збірна 13 туру УПЛ за версією InStat

14:07 841 Читать на русском
Шахтар – топ, Динамо – ні – збірна 13 туру УПЛ за версією InStat
Шахтар / Фото: офіційний сайт "гірників"

Авторитетний портал InStat назвав 11 виконавців, які були найкращими в 13 турі УПЛ.

Офіційний сайт УПЛ опублікував символічну збірну 13-го туру УПЛ за версією InStat.

Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ

В неї увійшли одразу 7 виконавців донецького Шахтаря: Пятов, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Коваленко, Алан Патрік та Болбат. А представник Динамо лише один – Томаш Кендзьора.

Також у збірну 13 туру увійшли автор переможного гола у ворота Динамо Тейлор (Львів), автор дубля у ворота Маріуполя Безбородько (Десна) та Понде з Карпат, який допоміг "левам" розгромити Чорноморець.

Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Головне Давид Хочолава Давид Хочолава Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Денис Безбородько Денис Безбородько Лукас Тейлор Майа Рейс Лукас Тейлор Майа Рейс Крістіан Понде Крістіан Понде Андрій Пятов Андрій Пятов Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Алан Патрік Алан Патрік Ісмаїлі Ісмаїлі Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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