Шахтар – топ, Динамо – ні – збірна 13 туру УПЛ за версією InStat

Авторитетний портал InStat назвав 11 виконавців, які були найкращими в 13 турі УПЛ.

Офіційний сайт УПЛ опублікував символічну збірну 13-го туру УПЛ за версією InStat.

Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ

В неї увійшли одразу 7 виконавців донецького Шахтаря: Пятов, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Коваленко, Алан Патрік та Болбат. А представник Динамо лише один – Томаш Кендзьора.

Також у збірну 13 туру увійшли автор переможного гола у ворота Динамо Тейлор (Львів), автор дубля у ворота Маріуполя Безбородько (Десна) та Понде з Карпат, який допоміг "левам" розгромити Чорноморець.