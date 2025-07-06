У неділю, 6-го липня, Шахтар зіграє свій другий спаринг на зборах у Словенії. Суперником команди Арди Турана буде чеський клуб Словацко. Стартовий склад та безкоштовну трансляцію шукайте у цій новині "Футбол 24".

Шахтар вже встиг провести один товариський поєдинок, здолавши хорватську Горіцу. Єдиний гол у зустрічі на початку другого тайму забив бразилець Егіналдо.

Шахтар проведе трансляцію наступного товариського матчу із турецьким коментатором

Товариський матч Шахтар – Словацко розпочнеться о 19:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на YouTube-каналі "гірників", також дивитися гру можна прямо в цій новині.

Шахтар і Словацко раніше вже зустрічались між собою. Взимку 2020 року в товариському матчі "гірники" здобули мінімальну перемогу, а єдиний гол тоді забив Віктор Коваленко.

Нагадаємо, поєдинок проти Словацко стане останнім перед стартом Шахтаря в Лізі Європи. Підопічні Арди Турана вже 10 липня зіграють у 2-му турі кваліфікації ЛЄ проти фінського Ільвеса.

Стартовий склад Шахтаря:

Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко, Судаков, Аліссон, Кевін, Егіналдо

Запасні: Твардовський, Азаров, Грам, Конопля, Огарков, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Очеретько, Назарина, Педріньйо, Невертон, Траоре, Кауан Еліас

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