Шахтар у другому літньому спарингу зіграв унічию з чеським Словацко (1:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У середині першого тайму чехи заробили небезпечний штрафний. Травнік цілив у ближню дев'ятку, однак Різник зреагував і перевів м’яч на кутовий. Вже після подачі зі стандарту Словацко вдалося відкрити рахунок – Гавлік пробив з-за меж штрафного, м’яч рикошетом від Бондаренка змінив напрямок і влетів у сітку повз голкіпера.

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У другому таймі Швед виконав розкішну діагональ на дальню стійку, а Невертон ударом головою зрівняв рахунок – 1:1. Цей результат залишився незмінним до фінального свистка.

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