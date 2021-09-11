Під час матчу між Шахтарем та СК Дніпро-1 камери зафіксували на трибунах одіозного екс-президента Дніпра, бізнесмена Ігоря Коломойського.

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Як повідомив журналіст Дмитро Поворознюк у своєму Instagram, олігарх переглядав матч у компанії президента луганської Зорі Євгена Геллера. Нагадаємо, Коломойського пов'язували з низкою українських клубів, однак після зникнення Дніпра відомий олігарх відійшов від великого футболу і звернув свою увагу на баскетбол.

До слова, Шахтар впевнено обіграв СК Дніпро-1 (2:0) та піднявся на друге місце у турнірній таблиці УПЛ.

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