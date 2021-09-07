Шахтар – СК Дніпро-1: "гірники" зробили безкоштовний вхід на матч для дітей
Керівництво Шахтаря вирішило потішити своїх юних фанатів на честь відновлення навчального сезону.
На матч 7-го туру УПЛ Шахтар – СК Дніпро-1 вхід для дітей віком до 14 років буде вільним, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
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Така акція приурочена до Дня знань, який святкували 1 вересня. Для відвідування матчу дітям безкоштовно на вході потрібно буде продемонструвати спеціальне запрошення, яке можна роздрукувати із сайту "гірників".
Нагадаємо, поєдинок Шахтар – СК Дніпро-1 відбудеться у Києві на НСК Олімпійський 11 вересня, стартовий свисток пролунає о 19:30.
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