Поєдинок 24-го туру між Шахтарем та СК Дніпро-1 відбудеться за присутності глядачів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення скасувати червоний рівень епідемічної небезпеки з 1 травня, що дозволяє присутність глядачів на трибунах НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Перепустки можна придбати на shakhtar.com і в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store), а також на сайтах-партнерах клубу esport.in.ua, internet-bilet.ua та ticketsbox.com. Вартість квитків коливається від 50 до 500 грн, але також є пропозиції з додатковими перевагами для більш вибагливих фанатів.

До слова, матч Шахтар – СК Дніпро-1 відбудеться 1 травня, початок зустрічі о 17:00. "Гірники" вже втратили шанси на чемпіонство, але мають втриматись на другому місці – Зоря поступається лише 4 пунктами.

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