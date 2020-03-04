Шахтар – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 21-го туру чемпіонату України приймає СК Дніпро-1. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар на вихідних нарешті зазнав поразки в УПЛ. Кривдником донеччан стала Ворскла, яка не тільки здобула мінімальну перемогу – вона на цю перемогу заслужила, грамотно пресингуючи "гірників" на чужій половині поля й перед штрафним. Щоправда, Луїш Каштру виставив на цей матч резерв – з основи грав лише Алан Патрік, Марлос та Кривцов, а Мораєса, Тайсона та Степаненка не було навіть у заявці. Виправданням це слугувати не може, адже і без цих футболістів склад Шахтаря виглядав занадто потужно для програшу передостанній команді УПЛ.

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Втім, колись це мало статися, адже тренерський штаб від самого поновлення чемпіонату випускає ослаблену стартову одинадцятку, оберігаючи лідерів перед матчами Ліги Європи. Цікаво, що навіть за таких умов довіри не отримує Сікан, замість якого з Ворсклою вийшов Дентінью – його заміна напрошувалась, але Данило так і не з'явився на полі. В заявку на СК Дніпро-1 українець взагалі не потрапив (на відміну від Дентіньо), як і ще кілька основних футболістів Шахтаря. Вірогідно, Луїш Каштру і сьогодні продовжить деякі експерименти, хоча більшість основних виконавців повинна зіграти.

Дніпровці у п'ятницю несподівано прибили Динамо, ставши героями туру – перемога Ворскли над резервістами "гірників" виглядала не так круто, як винос основи киян з вилученням Буяльського на 6-й хвилині та хет-триком Супряги. Крім яскравості звитяги, підопічні Дмитра Михайленка також виявили тактичну грамотність, виконавши установку пресингувати центрбеків і не давши створити супернику жодного цікавого моменту, крім пенальті та удару Вербіча в поперечину. "Жовто-чорні" виграли абсолютно по ділу.

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Втім, впадати в ейфорію не варто. СК Дніпро-1 і сам нічого не створював більше 70-ти хвилин, а голи були не такими вже й вражачими. Перший прилетів після єдиного з сотні заблокованих прострілів, другий виявився замиканням кутового, а третій став наслідком звичайного виносу та катастрофічного ляпу Сидорчука з Дуелундом – хоча забігання Супряги реально круте. Самого Владислава після перформансу проти пасивної команди Михайличенка вже вимагають у збірну, забуваючи, що за попередні п'ять місяців форвард забив аж три голи в УПЛ. Зрештою, ця ж команда у першому після зимової паузи турі не змогла здолати Карпати, то ж коронувати СК Дніпро-1 не варто. Сьогодні йому буде дуже важко.

Статистика протистояння

Всього: 2 матчі, 2 перемоги Шахтаря, 0 нічиїх, 0 перемог Дніпра-1, різниця м’ячів 4-0.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 2-0)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Польовий (СК Дніпро-1)

Травмовані: Коваленко – Цуріков, Сваток, Когут

Відсутні з інших причин: Алан Патрік, Хочолава (Шахтар; поза заявкою)

Найкращі бомбардири протистояння



Шахтар: Дентіньо, Маркос Антоніу, Жуніор Мораес, Тайсон – по одному.

СК Дніпро-1: немає.



У Прем’єр-лізі

Шахтар: Жуніор Мораес, Тайсон – по одному.

СК Дніпро-1: немає.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – СК Дніпро-1

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Кривцов, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Тете, Марлос, Коноплянка – Мораєс

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Лопирьонок, Шаповал – Ді Франко, Кравченко – Чичиков, Вакулко, Назаренко – Супряга

"Родзинки"

– Шахтар в ролі господарів поля не знає поразок в УПЛ з 21 квітня 2018 року вже 29 матчів поспіль: +24=5.

– "Гірники" на своєму полі не пропускають голів в УПЛ впродовж 245-ти хвилин.

– Шахтар при Луішу Каштру проведе 30-й матч у всіх турнірах, у якому може здобути 20-ту перемогу.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Навряд чи Луїш Каштру випускатиме настільки ж слабкий склад, як і з Ворсклою, але деякі експерименти він собі може дозволити. Зокрема, актуальними є питання по голкіперу, фулбеках, Марлосу та Тайсону – вочевидь, хтось з лідерів залишиться на банці або стане фігурантом заміни по перерві. В будь-якому випадку, СК Дніпро-1 доведеться мати справу з сильною версією Шахтаря, яка апріорі є фаворитом матчу УПЛ.

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Чи зможуть підопічні Дмитра Михайленка зачепитися за очки? Якщо будуть агресивно пресингувати, як Ворскла та Десна у перших турах, то успіх буде можливим, однак на початку року дніпровці виглядали навіть менш швидко та мобільно. Перемога над Динамо була дещо аномальною й більше стала наслідком цирку в організації гри киян, а от Шахтар подібним не відрізняється. Саме тому команда Луїша Каштру – фаворит, і саме тому вона повинна переграти "жовто-чорних".

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