Донецький Шахтар проводить заключний контрольний поєдинок на першому зборі в Туреччині. Суперник – Сілекс із Північної Македонії. Стартові склади й посилання на онлайн-відеотрансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Сілекс стартував о 10:00 за київським часом. Це остання контрольна гра для команди Луїша Каштру на першому турецькому зборі. У матчах із Лехом та Лудогорцем були зафіксовані нічиї 1:1 та 2:2 відповідно, а поєдинок проти Марібора був скасований через виявлені випадки COVID-19 у таборі словенців.

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Сілекс заснований у 1965 році. У поточному чемпіонаті Північної Македонії посідає 8 місце, а у своїй історії тричі ставав чемпіоном країни та двічі здобув національний Кубок.

Пряму трансляцію матчу Шахтар – Сілекс можна переглянути на Shakhtar.TV. До слова, це перша зустріч між цими командами – раніше обидва колективи ще не зустрічалися. Цим поєдинком "гірники" завершать перший збір і сьогодні, 26 січня, повернуться в Україну.

Стартовий склад Шахтаря: Пятов – Болбат, Вітао, Хочолава, Матвієнко – Майкон – Мудрик, Марлос, Маркос Антоніо, Соломон – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Гриценко, Трубін, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Сіпріано, Степаненко, Судаков, Патрік, Тете, Фернандо, Дентінью.