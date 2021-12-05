Шахтар – Шериф: поєдинок Ліги чемпіонів розсудить литовська бригада арбітрів
УЄФА призначив суддів на поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між українською та молдовською командами.
Головним арбітром поєдинку між Шахтарем та Шерифом буде литовець Донатас Румшас, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Допомагати 33-річному рефері будуть співвітчизники – Александр Радіус та Довідас Сужеделіс. Четвертий рефері – Робертас Валіконіс. За VAR відповідатиме іспанець Рікардо де Бургос.
До слова, Румшас добре знайомий українським уболівальникам. 1 вересня 2021 року він зафіксував бойову нічию (2:2) у матчі за вихід на ЧС-2022 між Казахстаном та Україною (українці пропустили вирішальний гол на шостій доданій хвилині).
Нагадаємо, поєдинок з Шерифом відбудеться у вівторок, 7 грудня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.
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