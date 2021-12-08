"У 2-му таймі ми були не впевненими, а самовпевненими. Ми грали надто індивідуально, та втратили багато м'ячів через те, що захисна лінія взяла на себе весь тиск. Думаю, нам потрібно було грати колективніше, пасувати партнерам, які перебувають у вигідніших позиціях, замість того, щоб намагатися обіграти суперника індивідуально.

Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нам потрібно було закрити цю гру у першому таймі. У таких зустрічах завжди вирішальним є другий гол. Це єдине, що ми не змогли зробити – забити другий гол. У результаті ми пропустили так багато моментів, у той час як Шериф забив, використовуючи свій єдиний хороший шанс", – цитує Кривцова офіційний сайт УЄФА.

До слова, Шериф Вернидуба не дозволив Шахтарю здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 (1:1), забивши вирішальний гол на 90+3 хвилині.

Шахтар на останніх секундах втратив перемогу над Шерифом – "гірники" завершили виступи в ЛЧ, не вигравши жодного матчу