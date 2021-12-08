Шахтар – Шериф: Кривцов назвав головну проблему "гірників" у матчі з командою Вернидуба
Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував результат матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шерифа.
"У 2-му таймі ми були не впевненими, а самовпевненими. Ми грали надто індивідуально, та втратили багато м'ячів через те, що захисна лінія взяла на себе весь тиск. Думаю, нам потрібно було грати колективніше, пасувати партнерам, які перебувають у вигідніших позиціях, замість того, щоб намагатися обіграти суперника індивідуально.
Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Нам потрібно було закрити цю гру у першому таймі. У таких зустрічах завжди вирішальним є другий гол. Це єдине, що ми не змогли зробити – забити другий гол. У результаті ми пропустили так багато моментів, у той час як Шериф забив, використовуючи свій єдиний хороший шанс", – цитує Кривцова офіційний сайт УЄФА.
До слова, Шериф Вернидуба не дозволив Шахтарю здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 (1:1), забивши вирішальний гол на 90+3 хвилині.
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