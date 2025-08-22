Рятівний гол Бондаря в відеоогляді матчу Шахтар – Серветт – 1:1
Донецький Шахтар розписав ничию з Серветтом (1:1) в межах 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24"
Шахтар після поразки від Панатінаїкоса вилетів з ЛЄ й оформив свій дебют в Лізі Конференцій.
Шахтар ледь не зганьбився з Серветтом, врятувавши нічию у Лізі конференцій – Бондар закрив рота коштовним бразильцям
Швейцарці шокували "гірників" на старті матчу завдяки голу Фомби. Врятуватись від поразки донеччани змогли лише на 72-й хвилині – Бондар подарував Шахтарю нічию 1:1. Доля протистояння визначиться у Швейцарії 28 серпня.
