Донецький Шахтар розписав ничию з Серветтом (1:1) в межах 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24"

Шахтар після поразки від Панатінаїкоса вилетів з ЛЄ й оформив свій дебют в Лізі Конференцій.

Шахтар ледь не зганьбився з Серветтом, врятувавши нічию у Лізі конференцій – Бондар закрив рота коштовним бразильцям

Швейцарці шокували "гірників" на старті матчу завдяки голу Фомби. Врятуватись від поразки донеччани змогли лише на 72-й хвилині – Бондар подарував Шахтарю нічию 1:1. Доля протистояння визначиться у Швейцарії 28 серпня.