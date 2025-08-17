УЄФА оприлюднив список суддів, які працюватимуть на матчі між Шахтарем та Серветтом.

Перший матч між Шахтарем та швейцарським Серветтом у кваліфікації до Ліги конференцій відбудеться у четвер, 21 серпня. На своєму офіційному сайті УЄФА оприлюднив імена арбітрів, які обслуговуватимуть цю зустріч.

Головним арбітром буде 34-річний шотландець Нік Волш. Йому допомагатимуть Деніел Макфарлейн, Френсіс Коннор та Кріс Грем. Арбітрами VAR призначено Ендрю Далласа та Дональда Робертсона.

До слова, у 2021 році Нік Волш обслуговував матч відбору Євро U-21 між Францією та Україною. Ця гра завершилася розгромною поразкою "синьо-жовтих" – 0:5.

