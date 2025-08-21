У четвер, 21 серпня, Шахтар в рамках 4-го раунду кваліфікації третього за силою єврокубка приймав швейцарський Серветт. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Серветт відбудеться сьогодні, 21 серпня. Стартовий свисток на міському стадіоні імені Генріка Реймана в Кракові пролунає о 21:00 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Серветт? Гру в прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів, а також Київстар ТБ.

Цікаво, що Шахтар і Серветт у своїй історії зустрічались тричі. У далекому 1983 році у Кубку володарів кубків двічі тріумфували "гірники" (1:0, 2:1), а у 2012 році розгромили суперника у товариському матчі (4:0).

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Бондар, Вінісіус, Педро Енріке, Матвієнко, Судаков, Педріньо, Марлон Гомес, Алісон Сантана, Невертон, Кауан Еліас

Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Фарина, Грам, Бондаренко, Назарина, Глущенко, Кевiн, Лукас Феррейра

Серветт: Малль, Барон, Мазіку, Бронн, Срдановіч, Нжо, Конья, Стевановіч, Антунеш, Фомба, Варела

Запасні: Фрік, Маньєн, Ондуа, Джаллоу, Уаттара, Моранді, Гіїмено, Мраз

