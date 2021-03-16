"Нащо без віри взагалі у футбол грати? Віра є. Я гадаю, що всі представники Шахтаря, починаючи від персоналу й закінчуючи гравцями, вірять у команду до останнього. Ми битимемось до останньої секунди. Зараз треба відновитися від зустрічі з Десною, проаналізувати перший поєдинок у Римі й готуватися до другого.

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Чи можна було завершити першу зустріч з іншим підсумком? Звісно. Перший гол ми пропустили після аута. Так, у нас були помилки, італійські команди вміють цим користуватися. Вони можуть сидіти весь матч в обороні, а потім покарати за одну похибку. Слід бути уважнішими й намагатися забивати свої моменти, що були і в першій зустрічі.

Не знаю, як вони діятимуть. Проте Рома також буде розлюченою. Команда програла в Серії А з рахунком 0:2 і з усією серйозністю підходитиме до матчу. А яка буде тактика, побачимо в четвер.

Перемога над Десною? По-перше, нам слід наздоганяти Динамо в турнірній таблиці, по-друге, добре, що ми забили багато м’ячів, гадаю, це надасть імпульсу й психологія стане на своє місце. У нас були погані результати: не вигравали, мало забивали, а перемога повинна добре вплинути на команду. У четвер маємо вийти на матч на позитивній хвилі.

Звісно, футбол – це емоції, важко грати без своїх уболівальників. Це може стати величезним плюсом для Шахтаря, вболівальники можуть погнати нас уперед, гадаю, якщо вони будуть – буде круто", – цитує Трубіна офіційний сайт "гірників".

До слова, донеччанам буде непросто відігратись, адже перший матч завершився розгромом у виконанні Роми 3:0. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський.

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