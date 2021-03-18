"Ми хотіли виграти, намагалися з усіх сил. Ми билися до останньої секунди. Думаю, у другому таймі швидкий гол вплинув дуже сильно психологічно. Важко було. Але ми намагалися, до останньої секунди вірили і билися.

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У перерві тренер говорив, що потрібно продовжувати грати з такою ж енергією, активністю. Тільки не вистачало гола, потрібно було забити. Вважаю, перший гол надломив психологічно.

Вважаю, у ЛЧ ми непогано виступили, вийшли з важкої групи в ЛЄ. Але в ЛЄ ми повинні були далі проходити. Нам це було під силу, але ми програли Ромі", – сказав Трубін в ефірі ТК Футбол.

Рома здолала команду Каштру з рахунком 5:1 за сумою двох матчів.

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