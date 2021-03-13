Мхітарян зазнав пошкодження литкового м'язу на правій нозі, через що не зможе зіграти проти Шахтаря, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Офіційно терміни відновлення стануть відомі після детального медобстеження. Зазначається, що Мхітарян точно не зіграє проти Парми у Серії А та з "гірниками" у Лізі Європи та може повернутись на поле 3 квітня у зустрічі з Сассуоло.

До слова, вірменин провів 34 матчі у складі Роми у поточному сезоні, записавши до свого активу 11 голів та стільки ж асистів.

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