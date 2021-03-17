Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко назвав приблизну кількість уболівальників, яка зможе підтримати "гірників" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.

"Передусім хотів би відзначити, що, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в Києві зокрема та в Україні загалом, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20% місткості стадіону.

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Здоров’я – першочергова цінність, тому, попри дозвіл прийняти до 22 тисяч уболівальників, ми знизили цифру до 20% – це близько 14 тисяч максимум. Загалом ми очікуємо близько 14 тисяч уболівальників на матчі з Ромою, чия підтримка має допомогти команді у відповідальній грі.

Запобіжні заходи для уболівальників? Відповідно до протоколу УЄФА "Повернення до гри" й норм Міністерства охорони здоров’я України вболівальники зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції (квитки продаються з урахуванням відстані в 1,5 метра між глядачами), протягом усього матчу носити маски, використовувати встановлені на стадіоні санітайзери, під час входу здійснюватиметься обов’язковий температурний скринінг.

Упевнений, за дотримання всіх норм відвідання матчу на відкритій території НСК Олімпійський буде безпечнішим за звичайну поїздку в київському метро або прогулянку парком", – розповів Кириленко у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Раніше мер Києва Віталій Кличко висловив занепокоєння через проведення матчу Шахтар – Рома за присутності глядачів. Його заступник навіть озвучив намір заборонити вболівальникам відвідати поєдинок через погіршення епідеміологічної ситуації.

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