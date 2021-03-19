"Після першої провальної гри намагались грати у свій футбол, забити перший швидкий м'яч, щоб потім було легше. Рома – досвідчена команда, грала по рахунку, не допускала помилок. Вже після пропущеного гола зрозуміли, що навряд чи зможемо повернутись у Лігу Європи, а тому намагались грати у свій футбол.

Шахтар – Рома – відео голів

Пропущений гол? Було складно, це ігровий момент, пішла обрізка, ми вже кидались рятувати, але не вдалось. Перший тайм? Ми більше контролювали м'яч, більше нав'язували свою гру, хотіли забити, але вони грали у 5 захисників, було складно розкрити оборонні редути, були моменти, було кілька контратак. Десь не пощастило, десь не вистачало майстерності, реалізації. В кінці пішли ва-банк, хотіли врятувати гру, виграти її, але... Пішли в атаку – потрапили в полон.

Непризначений пенальті на Матвієнку? Він казав, що йому поклали руку на плече. Є такі моменти, коли повтори команд з України чи країн колишнього СНД просто не дивляться. Я хочу ще раз цей момент подивитись: правильне було рішення чи ні.

Підсумки євросезону? Невиразні будуть спогади. Вихід з такої групи Ліги чемпіонів в плей-офф Ліги Європи – ще те досягнення. Ми намагались виграти, але Рома була сильнішою", – резюмував Кривцов в ефірі телеканалів Футбол.

Зауважимо, перша зустріч завершилась поразкою "гірників" 3:0 на виїзді в Італії, матч-відповідь теж програний – 1:2.

Шахтар вдруге програв Ромі та безславно вилетів із Ліги Європи