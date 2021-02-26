Шахтар вже 27 лютого розпочне продаж перепусток на домашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми, який запланований на 18 березня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Квитки продаватимуть поетапно для кожної категорії фанатів. Цінова політика коливатиметься у діапазоні 100-700 грн, але також є пропозиції з додатковими перевагами для більш вибагливих фанатів.

Поєдинок Шахтар – Рома відбуватиметься 18 березня на НСК Олімпійський, початок о 19:55.

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