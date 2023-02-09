"Це топ-вінгер для нас, для нашої гри. Особливо в тій структурі, в позиційних діях, коли ми граємо через пас на третього, то наші вінгери мають бути топ-рівня. На жаль, Швед ще має болі. Можливо, буде через 15-20 днів.

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Мусимо зараз навчитися жити без таких вінгерів, які дійсно можуть зробити різницю на футбольному полі, але наразі шукаємо альтернативу. Зубков – це ще один топ, який дає нам велику альтернативу в плані атаки. Діма Криськів може закрити ту зону, хоча в нього не вінгерські характеристики в грі один в один, у захопленні простору, але через його майстерність, через інтелект ми можемо заспокоїти гру, розгорнути, можемо комбінаторно дістатися останньої третини.

Як ви побачили, то це теж не так просто робити, хоча цей опонент не є Ренном. Але твоя ідея не зникає нікуди. Тож знаю, що може бути краще, краще по здоров'ю. Чекаємо на Шведа з нетерпінням, бо знаємо, що він нам дав, особливо в матчі з Лейпцигом показав, наскільки може допомогти. Але маємо звикнути, що його поки що немає, і чекати", – цитує Йовічевіча сайт "гірників".

Перший поєдинок плей-офф Ліги Європи проти Ренна Шахтар проведе вже 16 лютого, матч-відповідь запланований на 23 число.

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