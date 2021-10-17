Тренерський штаб Реала на чолі з Карло Анчелотті визначився з обоймою футболістів, які зможуть взяти участь у поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

22 гравці "вершкових" вирушать у Київ на протистояння з Шахтарем, повідомляє прес-служба Реала. У списку вже традиційно знайшлось місце українцеві Андрію Луніну.

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Після паузи на матчі збірних під питанням була участь Едера Мілітао, Едуардо Камавінга, Девіда Алаби, Дані Карвахаля і Едена Азара. Перші троє вже відновились від пошкоджень, а двоє останніх зіграти не зможуть. Також варто відзначити повернення до заявки Марсело, Ферлана Менді та Маріано Діаса.

Нагадаємо, зустріч між донецьким Шахтарем та мадридським Реалом відбудеться вже у вівторок, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 22:00.

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