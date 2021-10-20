Індивідуальна нагорода не дісталась підопічним Роберто Де Дзербі.

Форвард Реала Карім Бензема став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (5:0) за версією УЄФА, повідомляє офіційний Твіттер "вершкових".

Шахтар – Реал – 0:5 – відео голів і огляд матчу

33-річний француз відзначився результативною передачею на Жуніора Вінісіуса на 56-й хвилині матчу та став автором гола вже у доданий до матчу час, допомігши Реалу розтрощити Шахтар з рахунком 5:0.

Нагадаємо, після трьох турів групового етапу Ліги чемпіонів "вершкові" набрали однакову кількість очок з Шерифом (по шість) і йдуть у турнірній таблиці групи D другими. "Гірники" з 1 балом – останні.

Реал знищив Шахтар, забивши п'ять голів – фіаско менеджменту "гірників", проблема догматизму Де Дзербі і тактичний крах