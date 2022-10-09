УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок найпрестижнішого євротурніру між українською та іспанською командами.

Головним арбітром матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі F між Шахтарем та Реалом стане 41-річний ізраїльський рефері Орель Грінфельд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Рой Хассан та Ідан Ярконі. Четвертим арбітром буде Ейтан Шмулевіч. За VAR відповідатиме Марко Ді Белло з Італії.

До слова, Грінфельд неодноразово пересікався з українцями. Так, у сезоні 2020/21 у кваліфікації Ліги чемпіонів він зафіксував перемогу Динамо над нідерландським АЗ (2:0). Ця звитяга стала єдиною в офіційних матчах за суддівства ізраїльтянина.

У кваліфікації Ліги Європи 2016/17 Ворскла під його наглядом програла загребському клубу Локомотива (2:3), а Зоря у тому ж сезоні і в цьому ж турнірі зазнала поразки від Манчестер Юнайтед на груповому етапі. "Постраждала" від суддівства Грінфельда і збірна України, яка у групі Ліги націй у жовтні 2020-го поступилась Німеччині (1:2).

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Реалом відбудеться у вівторок, 11 жовтня, у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00.

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