Головним арбітром поєдинку між Шахтарем та Реалом буде серб Срджан Йовановіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Урош Стойковіч і Мілан Міхайловіч. Четвертим рефері буде Новак Сімовіч, а за VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт з Німеччини.

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Цікаво, що Йовановіч вже працював на матчі між Реалом та Шахтарем – минулого сезону у Мадриді серб зафіксував сенсаційну перемогу українського колективу (3:2) у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, нова зустрічі між українською та іспанською командою відбудеться у вівторок, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 22:00.

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