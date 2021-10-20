"Це не найгірша поразка в моїй кар’єрі. Тренер до стартового свистка визначає схему та стиль гри, а в самому матчі може трапитися різне. Шахтар намагався показати свій футбол. І в першому таймі виходило. Але ми пропустили першими.

Я вважаю, що Бензема був у офсайді, це помилкове правило. Те саме ми бачили у грі Іспанії та Франції з Мбаппе. Кривцов не тягнувся б до м’яча, якби там не було Бензема. А потім прийшов другий гол від Вінісіуса – і стало вже дуже важко. Реал грав добре, як справжній Реал. Коли так стається, протистояти йому дуже важко.

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Степаненко не вийшов у стартовому складі, бо ми вирішили, що буде грати Патрік і Майкон. Під час побудови атак Майкон відтягувався глибше, а Алан грав вище. Потрібні були ці футболісти, ми так вирішили. Якби Матвієнко був готовий – він би грав. Крапка. Це ключовий футболіст. Команда з ним і без нього – це різні речі.

Ми добре грали у першому таймі. У перерві я сказав гравцям продовжувати, не опускати руки. У півзахисті ми дуже часто втрачали м’яч, це відкривало Реалу хороші можливості для швидких атак. Я помітив, що деякі футболісти опустили руки. Хотілось цього уникнути. Команда у процесі становлення, такі поразки не допомагають.

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Я завжди нервую під час матчів. Коли не буду нервувати – потрібно зав’язувати з футболом. Нервував через прості помилки, які нехарактерні для команди. Патрік, Майкон і Педрінью втрачали м’яч у простих ситуаціях. Це змушувало нервувати.

Багато наших футболістів сьогодні зіграли добре. Журналісти оцінюють результат, а я оцінюю гру. Тому я не можу ігнорувати те, що було в першому таймі. Можу сказати, що в останньому моєму сезоні на чолі Шахтаря команда гратиме в Лізі чемпіонів інакше. Краще і з лідерським менталітетом", – резюмував Де Дзербі на прес-конференції.

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