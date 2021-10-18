Вже кілька років триває розгляд справи з нібито шантажем Карімом Бензема свого колишнього партнера по збірній Матьє Вальбуена. Форвард Реала наполягає, що просто дав пораду другу, а постраждалий вважає його співучасником.

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Засідання Версальського суду заплановане на середу, 20 жовтня, повідомляє RMC Sport. Адвокати футболіста не підтвердили, чи буде присутнім на ньому Бензема. Зауважимо, що за день до цього француз буде в Києві, де Реалу належить провести матч групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, одним із покарань для Бензема за участь у цьому скандалі став бойкот головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама, який лише перед Євро-2020 повернув форварда у національну команду.

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