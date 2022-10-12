Шахтар – Реал: "НеМудрик", кров Рюдігера, найкращий матч у кар'єрі невизнаного героя
19:19 - Читать на русском
Шахтар втратив перемогу над Реалом (1:1) в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
завершено
Антоніо Рюдігер 90+5’
90+5’ Антоніо Рюдігер
Королівський клуб на характері зумів вирвати нічию в Шахтаря, хоча й хлопці Ігора Йовічевіча відверто приголомшили своєю грою після мадридської поразки. Другий тайм матчу-відповіді у Варшаві став практично еталонним для "гірників", якщо не враховувати кривавий рейд Рюдігера у штрафний майданчик на останніх секундах (1:1). Михайло Юхименко та Юрій Гаврищак оцінили шанси донеччан на євровесну. Дивіться відео на YouTube-каналі "Футбол 24".
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