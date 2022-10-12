Королівський клуб на характері зумів вирвати нічию в Шахтаря, хоча й хлопці Ігора Йовічевіча відверто приголомшили своєю грою після мадридської поразки. Другий тайм матчу-відповіді у Варшаві став практично еталонним для "гірників", якщо не враховувати кривавий рейд Рюдігера у штрафний майданчик на останніх секундах (1:1). Михайло Юхименко та Юрій Гаврищак оцінили шанси донеччан на євровесну. Дивіться відео на YouTube-каналі "Футбол 24".